Орещук оценил шансы «Спартака» в матче с «Динамо»

Экс-спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук высказался о матче «бело-голубых» против «Спартака» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.
«Динамо» - фаворит, но это дерби и здесь на первый план выходит не столько физика, сколько самоотдача. «Динамо» играет дома, шансов у них больше. Я бы сказал 60 на 40», - передает слова Орещука Metaratings.ru.
«Динамо» примет «Спартак» на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по местному времени. Перед этой встречей подопечные Марцела Лички занимают третье место в таблице чемпионата страны, а команда Гильермо Абаскаля находится на шестой позиции.
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