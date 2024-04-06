Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча со «Спартаком».

- Какие предчувствия у вас перед матчем «Динамо» - «Спартак»?

- Я точно знаю, что на поле будет бескомпромиссная борьба. Кому улыбнется удача, тот и победит. Потому что проблем хватает как у одной, так и у другой команды. Но сами матчи между этими соперниками всегда получаются насыщенными на события по той причине, что на такие игры никого не надо настраивать. Когда я работал в «Динамо», просто называл стартовый состав и все. Ничего не говорил.

- Почему?

- Потому что для самих футболистов это принципиальные матчи. На карту ставится их авторитет. Я жду завтра много борьбы на поле. Не бывает скучных матчей между этими соперниками.

- Какие проблемы видите в игре «Динамо»?

- Игра в обороне и атаке.

- Поражение от «Ростова» дополнительно мотивирует «Динамо»?

- Сам «Спартак» будет мотивировать команду Лички. Для многих клубов «Спартак» - это главный соперник в чемпионате.

- За последние 11 очных матчей в РПЛ «Динамо» только однажды выиграло у «Спартака». Чем это можно объяснить?

- Тем, что «Спартак» - это неудобный соперник для «Динамо». Это так же, как «Динамо» неудобно для ЦСКА. «Армейцы» могут играть лучше, но в итоге проигрывают.

- Чем неудобен «Спартак»?

- Если в матче с «красно-белыми» ты допускаешь ошибку, они сразу забивают. С другими командами такого нет: в случае ошибки они не забивают. А в таких матчах кто первый забьет, у того будет преимущество. Хотя у «Динамо» были матчи, когда вели 2:0, а в итоге получалось 2:2. Просто команда считала, что дело уже сделано, а надо играть до последней минуты.

- После «Ростова» у вас не появилось сомнений в том, что бело-голубые по-прежнему в чемпионской гонке?

- Думаю, «Зенит», который укомплектован лучше других команд, станет чемпионом.

- «Спартак» не забивает в весенних турах чемпионата и победить не может. Видите кризис в атаке «красно-белых»?

- Там очень много разговоров вокруг тренера. То Абаскаль уходит, то не уходит. Это будоражит всех, в том числе и футболистов. У «Динамо» свои проблемы: была беспроигрышная серия из пятнадцати матчей, но потом случилось поражение на Кубок от «Зенита», а потом проиграли «Ростову».

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- Потенциальная отставка Абаскаля не может влиять на результативность в атаке «Спартака». Почему реализация хромает?

- Что-то не так внутри команды. Но надо быть внутри, чтобы знать, с чем это связано.

- Не исключаете отставку Абаскаля, ели будет разгромное поражение от «Динамо»?

- Может быть все, что угодно в нашем футболе. «Краснодар» шел на втором месте, и там решили поменять главного тренера.

Елена Григорьевская