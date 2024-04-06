Сёмин высказался о матче «Динамо» - «Спартак»

В центральном матче 23-го тура чемпионата России «Динамо» на своем поле сыграет против «Спартака». Об этом поединке поделился мнением бывший рулевой «Локомотива» Юрий Сёмин.

«На сегодняшний момент «Динамо» лучше. Особенно в атаке: коллективные действия в нападении у «Динамо» более конкретные и натренированные. За счёт этого команда и получает преимущество», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Дерби «Динамо» - «Спартак» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «ВТБ Арена». Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени. После 21 поединка хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости – шестое.