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Терёхин назвал условие отставки Абаскаля после матча с «Динамо»

06 Апреля 2024 • 12:50 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Ветеран «Динамо» Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на дерби со «Спартаком».

- Какие ожидания от матча тура «Динамо» - «Спартак»?

- Игра будет сложная, тем более, после такого болезненного для «Динамо» поражения от «Ростова». Казалось, команда на ходу, поймала свою игру, и тут такой провал. От «Спартака» вообще непонятно чего ожидать и на что он способен. Поэтому встреча будет непредсказуемая.

- Поражение от «Ростова» дополнительно мотивирует «Динамо»?

- Конечно. «Динамо» еще повезло, что конкуренты тоже потеряли очки и никто далеко не оторвался. Поэтому вся борьба за чемпионство еще впереди. «Бело-голубые» из нее не выбыли. Отставание всего три очка от первого места. «Краснодар» тоже еще в борьбе.

- Станислав Черчесов считает, что дерби будет очень насыщенным на события. Вы согласны?

- Думаю, да. В обороне у всех проблемы, а в атаке оба клуба играют не так плохо.

- За последние одиннадцать очных матчей в РПЛ «Динамо» только однажды выиграло у «Спартака». Чем это можно объяснить?

- Неудобный соперник. Я только с этим связываю. Когда я играл, у меня был «Локомотив» камнем преткновения. Надеюсь, что эта серия прервется. Не считаю, что у «Спартака» сейчас сильнее состав. А легионеры вообще не знают, что такое дерби. Они более раскованы в этом смысле.  

- «Спартак» не забивает в весенних турах чемпионата и победить не может. Видите кризис в атаке «красно-белых»? 

- Да. Без Промеса команде Абаскаля сложно. Это большая потеря. Все было завязано на нем. Мы видим, как тяжело выглядит сейчас Соболев. Не так, как в том году. Угальде только начинает выступление за «Спартак». Это хороший футболист, и он уже забил первый мяч. С «Зенитом» в Кубке он здорово играл. Мне понравилось. Хорошее приобретение. Но Промеса все равно нереально заменить.

- «Спартак» играет отрезками, что подтвердил последний матч с «Зенитом», когда хозяева здорово начали встречу, а потом последовал провал. С чем это связано?

- Москвичи действительно играли волнообразно. То брали инициативу, то отдавали ее «Зениту». Но со стороны сложно объяснить, почему так происходит.

- Не исключаете отставку Абаскаля, если будет разгромное поражение от «Динамо»?

- Про него столько уже говорят, что ему пора на выход, а он все работает. Значит, руководители клуба что-то в нем видят, раз не убирают. С другой стороны в футболе ничего нельзя исключать. Взять историю с Ивичем. Команда идет на первом месте, а его уволили. Ромащенко тоже проиграл, и его убрали из клуба. Если «Спартак» разгромно уступит «Динамо», тоже может быть все, что угодно. 

- Какой результат наиболее вероятен в дерби?

- Думаю, «Динамо» победит 2:1 или 3:2. Голы однозначно будут.

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Елена Григорьевская

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