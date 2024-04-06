Гуренко прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Митаю

«Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит на Евро, там будет понятно, какого уровня футболист», - приводит слова Гуренко Legalbet.