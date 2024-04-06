Гуренко прокомментировал слухи об интересе «Ювентуса» к Митаю

Экс-футболист столичного «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал новость об интересе туринского «Ювентуса» к защитнику «железнодорожников» Марио Митаю.
«Сложно говорить на тему интереса «Ювентуса» к нему. Когда нет еврокубков, сложно оценивать качество футболиста. Нужно посмотреть, как он себя проявит на Евро, там будет понятно, какого уровня футболист», - приводит слова Гуренко Legalbet.
Марио играет в составе московского коллектива с лета 2022 года. В нынешнем сезоне защитник провел 21 поединок во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями. Трудовой договор албанца с клубом рассчитан до 2027 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.
Бан пользователя