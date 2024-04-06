Колыванов оценил шансы в дерби «Динамо» - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов высказался о предстоящем поединке 23-го тура Премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком».

«Это московское дерби, и однозначно будет бой. И я бы не сказал, что большим фаворитом выглядит «Динамо», 50/50», - приводит слова Колыванова Metaratings.ru.

Поединок «бело-голубых» и «красно-белых» состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 7 апреля. В первом круге «Спартак» минимально одолел «Динамо» со счетом 1:0.

В преддверии дерби хозяева занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России, а гости находятся на шестом.