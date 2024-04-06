Гранат: «Спартак» может прервать неудачную серию в дерби с «Динамо»

Бывший футболист Владимир Гранат поделился мнением о центральном матче 23-го тура чемпионата России между «Динамо» и «Спартаком».

«Последний матч «Динамо» в чемпионате показал, что они не очень предпочтительно выглядели с равным соперником. Что касается «Спартака», то самоотдача и настрой могут помочь прервать неудачную серию», - приводит слова Владимира Metaratings.ru.

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» завтра, 7 апреля. В преддверии поединка «Динамо» с 38 баллами находится на третьей строчке в турнирной таблице, а «Спартак» располагается на шестой позиции, набрав 32 очка.