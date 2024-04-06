Аджоев: «Динамо» и «Спартак» не будут осторожничать»

Экс-спортивный директор «Динамо» Гурам Аджоев высказался касательно предстоящего поединка между «бело-голубыми» и «Спартаком» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Команды ни в коем случае не будут осторожничать и покажут хорошую игру. В дерби никто не будет уступать и осторожничать», - цитирует функционера Metaratings.ru.

Дерби «Динамо» - «Спартак» пройдет на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, а «красно-белые» находятся на шестой строчке.