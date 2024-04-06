Нино: «Зенит» - очень уважаемый во всём мире клуб»

Бразильский легионер «Зенита» Нино в беседе с журналистом рассказал о популярности «сине-бело-голубых» в мире.
«Зенит» - очень уважаемый во всем мире клуб. Когда я обращался за информацией о нем к людям со всего мира, все говорили о величии клуба», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Нино пополнил ряды петербургского коллектива в зимнее трансферное окно. В составе «сине-бело-голубых» бразилец провел пять поединков.
После 21 матча чемпионата России «Зенит» находится на первом месте в таблице. В ближайшем поединке команда Сергея Семака на домашнем стадионе встретится с «Балтикой».
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