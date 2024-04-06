Нино: «В Бразилии «Зенит» боролся бы за чемпионство»

Защитник петербургского «Зенита» Нино рассказал, на что мог бы претендовать его нынешний клуб в чемпионате Бразилии.

«Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России - скоростной и богат единоборствами. «Зенит» - фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото», - приводит слова легионера «Спорт-Экспресс».

После 21 поединка «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем поединке подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 7 апреля.