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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нино: «В Бразилии «Зенит» боролся бы за чемпионство»

06 Апреля 2024 • 11:35 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нино рассказал, на что мог бы претендовать его нынешний клуб в чемпионате Бразилии.

«Думаю, тоже претендовал бы на титул, так как чемпионат России - скоростной и богат единоборствами. «Зенит» - фантастический клуб, который точно боролся бы в Бразилии за золото», - приводит слова легионера «Спорт-Экспресс».

После 21 поединка «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. В ближайшем поединке подопечные Сергея Семака на домашнем стадионе «Газпром Арена» встретятся с калининградской «Балтикой». Игра пройдет 7 апреля.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нино
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