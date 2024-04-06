Прогноз Бубнова на матч «Ростов» - «Сочи»

Бывший защитник московского «Локомотива» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о матче между «Ростовом» и «Сочи» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«3:1. В весенней части чемпионата «Ростов» сильно изменился в лучшую сторону. В игре с «Сочи» хозяева выглядят явными фаворитами», - приводит слова Александра Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. После 21 поединка «Ростов» занимает девятое место в турнирной таблице, а «Сочи» находится на последней позиции.