Смородская поделилась мнением о матче «Ахмат» - «Локомотив»

Экс-президент столичного «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о предстоящем поединке «железнодорожников» против грозненского «Ахмата» в рамках 23-го тура чемпионата России.
«Будет сложный матч. «Локомотив», конечно, нервничает, никаких видимых успехов пока нет. Но, надеюсь, хотя бы с «Ахматом» справятся. Не думаю, что будут играть от обороны, им уже некуда отступать», - передает слова Смородской Metaratings.ru.
Поединок между «Ахматом» и «Локомотивом» состоится в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. В преддверии матча грозненцы занимают 12-е место в таблице, а москвичи – пятое.
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