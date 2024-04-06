Смородская поделилась мнением о матче «Ахмат» - «Локомотив»

«Будет сложный матч. «Локомотив», конечно, нервничает, никаких видимых успехов пока нет. Но, надеюсь, хотя бы с «Ахматом» справятся. Не думаю, что будут играть от обороны, им уже некуда отступать», - передает слова Смородской Metaratings.ru.