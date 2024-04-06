Бубнов назвал точный счёт матча «Пари НН» - «Краснодар»

В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги «Краснодар» на выезде встретится с «Пари НН». Прогнозом на этот поединок поделился бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов.

«0:2. Нижегородцы понесли серьезную потерю. Дисквалификацию получил Гоцук. У «Краснодара» обратная ситуация. Возвращаются игроки группы атаки, которые пропускали предыдущие матчи. «Быки» будут однозначными фаворитами», - цитирует Александра Sportbox.

Матч между «Пари НН» и «Краснодаром» состоится сегодня, 6 апреля, начало запланировано в 16:30 по московскому времени. Хозяева занимают десятое место в чемпионате России, а гости располагаются на второй позиции.