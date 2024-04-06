Тарханов высказался об игре «Спартака» под руководством Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Спартака» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

«Пока нет стабильности у команды. В последний раз стабильность в «Спартаке» была при Романцеве. Этого и не хватает клубу, в игре с «Зенитом» в первом тайме вроде неплохо «Спартак» действовал, а второй тайм провалили. А в концовке опять наладили, хоть давление смогли создать какое-то.

Нет стабильной и яркой игры, как раньше. Не видно «спартаковского» футбола», — сказал Тарханов.