Тарханов высказался об игре «Спартака» под руководством Абаскаля

Бывший главный тренер «Спартака» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об игре «Спартака» под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.
«Пока нет стабильности у команды. В последний раз стабильность в «Спартаке» была при Романцеве. Этого и не хватает клубу, в игре с «Зенитом» в первом тайме вроде неплохо «Спартак» действовал, а второй тайм провалили. А в концовке опять наладили, хоть давление смогли создать какое-то.
Нет стабильной и яркой игры, как раньше. Не видно «спартаковского» футбола», — сказал Тарханов.«Спартак» в 22-м туре РПЛ на выезде сыграет против «Динамо». Игра пройдёт в Москве, на стадионе «ВТБ Арена», начало – в 19:30 мск. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.
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