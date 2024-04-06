Бубнов рассказал, как завершится матч «Урал» - «Крылья Советов»

В стартовом матче 23-го тура чемпионата России екатеринбургский «Урал» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Об этом поединке высказался футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. У «Урала» проблемы в нападении, но команда Ганчаренко будет играть дома. Но, вероятно, они не смогут сохранить ворота в неприкосновенности. Скорее всего, встреча завершится в ничью», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Поединок между «Уралом» и «Крыльями Советов» состоится сегодня, 6 апреля, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Перед этим матчем хозяева занимают 13-е место в таблице, а гости – восьмое.