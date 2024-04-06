Захарян назвал самого прогрессирующего игрока «Динамо»

Экс-полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян, ныне выступающий за испанский «Реал Сосьедад», назвал самого прогрессирующего игрока «бело-голубых». Он отметил нападающего Константина Тюкавина.
«Костик, понятно, прибавил, вообще прям топ», - приводятся слова футболиста на ютуб-канале столичного клуба.
В текущем сезоне Тюкавин поучаствовал в 27 поединках московского коллектива. Нападающий записал на свой счет десять голов и восемь результативных передач. Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до середины 2028 года.
После 21 матча «Динамо» занимает третье место в таблице Премьер-лиги.
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