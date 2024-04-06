В «Локомотиве» ответили, есть ли доверие к Галактионову

Юрий Нагорных, председатель правления московского «Локомотива», высказался о будущем главного тренера команды Михаила Галактионова.
«Кредит доверия есть. Мы вместе с Михаилом Михайловичем преодолеваем сложности, которые всегда возникают на пути становления новой команды. Готовы к трудностям», - приводит слова руководителя «РИА Новости».
После 21 матча чемпионата России «железнодорожники» набрали 33 очка и занимают пятое место в турнирной таблице. В следующем поединке подопечные Галактионова на выезде встретятся с грозненским «Ахматом». Матч состоится в воскресенье, 7 апреля.
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