Чемпионат России – самый корректный: в какой лиге больше свистят, чем играют

Английский футбол всегда считался достаточно жёстким. Нарушения, стыки и грубая игра были присущи родоначальникам игры. Но будет интересно разобраться, грубят ли они больше остальных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какая из ведущих футбольных лиг Европы является самой грубой в текущем сезоне.
Южане опережают
Под оценку попали семь ведущих футбольных держав Европы. И если судить по сухим цифрам статистики, то лидером по количеству предупреждений и полученных в среднем карточек за матч является Испания, у которой средний показатель за игру равен 2,49. Немного уступает её географический сосед Португалия, которая делит второе-третье место с Английской премьер-лигой.
Земляки Сервантеса и Дон Кихота впереди планеты всей и по самым откровенным и наиболее знаковым нарушениям футбольной этики, как на поле, так и вне его: 47 удалений за неполный сезон! Видимо, южная кровь не даёт покоя, что подтверждается и в чемпионате Португалии, где прямых удалений чуть меньше – 40. Любопытно, что у «смиренных» французов 41 раз футболисты и тренеры покидали пределы поля и скамейки для запасных административного штаба в течение матча. И стоит ли говорить, что чемпионат Англии самый грубый с его 25 удалениями на 20 клубов в элитной лиге?! Английские футболисты на фоне собственных же болельщиков смотрятся образцом степенности и выдержки.
Россияне – самые корректные
Три страны из семи на сегодняшний момент не превзошли отметку в тысячу предупреждений: Германия (960), Франция (894) и Россия (625). Особенно стоит отметить РПЛ. В нашем чемпионате или действительно собрались «паиньки» или судьи дают возможность игрокам проявить себя и трактуют отдельные моменты в пользу игрового эпизода, разрешая продолжать игру. Да и по среднестатистическому показателю – количеству карточек, предъявленных по ходу поединка (1,42), РПЛ заметно превосходит (в хорошем смысле) остальных.
Статистика нарушений в ведущих лигах Европы
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после жёлтой карточки
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|Испания
|1371
|26
|47
|2,49
|Англия
|1270
|26
|25
|2,35
|Португалия
|1125
|34
|40
|2,35
|Италия
|1251
|29
|25
|2,19
|Германия
|960
|22
|25
|2,05
|Франция
|894
|13
|41
|1,81
|Россия
|625
|17
|14
|1,42
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Константин Лицин
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