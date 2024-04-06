Чемпионат России – самый корректный: в какой лиге больше свистят, чем играют

Английский футбол всегда считался достаточно жёстким. Нарушения, стыки и грубая игра были присущи родоначальникам игры. Но будет интересно разобраться, грубят ли они больше остальных. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какая из ведущих футбольных лиг Европы является самой грубой в текущем сезоне.

Южане опережают

Под оценку попали семь ведущих футбольных держав Европы. И если судить по сухим цифрам статистики, то лидером по количеству предупреждений и полученных в среднем карточек за матч является Испания, у которой средний показатель за игру равен 2,49. Немного уступает её географический сосед Португалия, которая делит второе-третье место с Английской премьер-лигой.

Земляки Сервантеса и Дон Кихота впереди планеты всей и по самым откровенным и наиболее знаковым нарушениям футбольной этики, как на поле, так и вне его: 47 удалений за неполный сезон! Видимо, южная кровь не даёт покоя, что подтверждается и в чемпионате Португалии, где прямых удалений чуть меньше – 40. Любопытно, что у «смиренных» французов 41 раз футболисты и тренеры покидали пределы поля и скамейки для запасных административного штаба в течение матча. И стоит ли говорить, что чемпионат Англии самый грубый с его 25 удалениями на 20 клубов в элитной лиге?! Английские футболисты на фоне собственных же болельщиков смотрятся образцом степенности и выдержки.

Россияне – самые корректные

Три страны из семи на сегодняшний момент не превзошли отметку в тысячу предупреждений: Германия (960), Франция (894) и Россия (625). Особенно стоит отметить РПЛ. В нашем чемпионате или действительно собрались «паиньки» или судьи дают возможность игрокам проявить себя и трактуют отдельные моменты в пользу игрового эпизода, разрешая продолжать игру. Да и по среднестатистическому показателю – количеству карточек, предъявленных по ходу поединка (1,42), РПЛ заметно превосходит (в хорошем смысле) остальных.

Статистика нарушений в ведущих лигах Европы

Страна Кол-во предупреждений Кол-во удалений после жёлтой карточки Кол-во прямых удалений Среднее кол-во карточек за матч Испания 1371 26 47 2,49 Англия 1270 26 25 2,35 Португалия 1125 34 40 2,35 Италия 1251 29 25 2,19 Германия 960 22 25 2,05 Франция 894 13 41 1,81 Россия 625 17 14 1,42

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