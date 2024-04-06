Джанашия: «Сёмин ещё может работать главным тренером»

Экс-форвард сборной Грузии и московского «Локомотива» Заза Джанашия считает, что бывший наставник «железнодорожников» Юрий Сёмин может вернуться к работе.

«Сёмин ещё может работать главным тренером. Не знаю, почему его не приглашают на работу. Таких тренеров, как он, больше не осталось», - приводит слова Джанашии Metaratings.ru.

Напомним, что последним местом работы Сёмина был «Ростов». 76-летний специалист покинул «жёлто-синих» в 2021 году.

В настоящий момент пост наставника «Локомотива» занимает Михаил Галактионов. После 21 матча чемпионата России «железнодорожники» набрали 33 балла и находятся на пятой строчке в турнирной таблице.