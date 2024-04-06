Караваев оценил интригу в чемпионской гонке РПЛ

Защитник петербургского «Зенит» Вячеслав Караваев поделился мыслями о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге.
«Интрига сохраняется, наверху всё плотненько. Давление есть, но так даже интереснее. Первые три места идут очень плотно, да и ЦСКА с «Локомотивом» могут побороться за тройку», - передают слова Караваева «Известия».
В рамках 23-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле примет калининградскую «Балтику». В преддверии этого матча питерцы занимают первое место в турнирной таблице. Вторым идет «Краснодар», а топ-3 замыкает московское «Динамо».
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