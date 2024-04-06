Джанашия - об уровне РПЛ: «Скучно смотреть, ни у кого нет стабильности»

Экс-нападающий столичного «Локомотива» Заза Джанашия высказался об уровне футбола в Российской премьер-лиге.
«Скучно смотреть. Ни у кого нет стабильности. С чем это связано? Возможно, особенности характера. Может, из-за отсутствия еврокубков у ребят не хватает мотивации, чтобы себя показать», - передает слова Джанашии Metaratings.ru.
Напомним, что российские клубы отстранены от участия в международных турнирах с февраля 2022 года.
В нынешнем сезоне РПЛ команды сыграли 21 матч. «Зенит» лидирует в турнирной таблице, вторым идет «Краснодар», а третьим – столичное «Динамо».
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