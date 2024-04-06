Балахнин высказался о матче «Ростов» - «Сочи»

Экс-тренер сборной России Сергей Балахнин поделился мыслями о предстоящем поединке 23-го тура чемпионата страны между «Ростовом» и «Сочи».

«Мы увидим битву команд, где одним некуда отступать, а другим - нечего бояться. Эти факторы будут влиять и мотивировать команды по‑разному», - передает слова Балахнина телеканал «Матч ТВ».

Матч состоится на стадионе в Ростове-на-Дону» сегодня, 6 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка хозяева занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости находятся на последней строчке.