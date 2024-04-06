Мор дал прогноз на матч «Зенит» - «Балтика»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о предстоящем поединке между петербургским «Зенитом» и калининградской «Балтикой» в 23-м туре чемпионата России.

«Зенит» выиграет. Я в этом не сомневаюсь. «Балтика» будет бороться, но я не верю, что они могут сотворить сенсацию. «Зенит» на ходу, здесь будет без сенсаций», - поделился мнением Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Встреча состоится на стадионе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 апреля. Начало матча запланировано в 16:30 по столичному времени. «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице, а «Балтика» - предпоследнее.