Радимов: «Зенит» обязан победить «Балтику»

Бывший игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о предстоящем матче между «сине-бело-голубыми» и «Балтикой» в рамках 23-го тура Премьер-лиги.

«Зенит» обязан дома три очка набрать в любом варианте. Но свою команду Семак предостерегает. Думаю, на в раздевалке перед матчем еще скажет не раз, что обжечься можно», - сказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Зенит» примет «Балтику» на домашнем стадионе «Газпром Арена» в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Питерцы лидируют в таблице РПЛ, а гости занимают лишь 15-е место.