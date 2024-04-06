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Камоцци: «При Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас»

06 Апреля 2024 • 07:33 Комментировать

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о работе российского функционера в стане «красно-белых».

«Федун был отличным президентом, полным страсти и любви к «Спартаку». Безусловно, при Федуне «Спартак» был более стабильным клубом, чем сейчас. Это бесспорно», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, что Федун владел «Спартаком» на протяжении 18 лет. Летом 2022 года он продал пакет акций московского клуба «Лукойлу».

В нынешнем сезоне чемпионата России «народная команда» располагается на шестом месте в таблице.

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Спартак Москва Леонид Федун Франко Камоцци ещё теги
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