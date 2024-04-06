Деменко назвал условие лёгкой победы «Зенита» в матче с «Балтикой»

«Проблем у «Зенита» не будет. Команда свои очки наберет. «Зенит» играет дома при своих болельщиках и будет явным фаворитом. Если «Зенит» забьет быстрый мяч, то одержит легкую победу», - приводит «РБ Спорт» слова Деменко.