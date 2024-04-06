Деменко назвал условие лёгкой победы «Зенита» в матче с «Балтикой»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко поделился мыслями о матче «сине-бело-голубых» против калининградской «Балтики» в рамках 23-го тура чемпионата России.
«Проблем у «Зенита» не будет. Команда свои очки наберет. «Зенит» играет дома при своих болельщиках и будет явным фаворитом. Если «Зенит» забьет быстрый мяч, то одержит легкую победу», - приводит «РБ Спорт» слова Деменко.
Поединок «Зенита» и «Балтики» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. Хозяева являются лидерами чемпионата России, а гости занимают предпоследнее место.
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