Афанасьев назвал лучшего российского нападающего

Экс-игрок московского «Торпедо» Андрей Афанасьев считает футболиста «Динамо» Константина Тюкавина лучшим нападающим России в настоящий момент.

«Тюкавин сейчас является лучшим российским форвардом. На данный момент остальные наши ребята уступают Константину. Тюкавину важно продолжать совершенствовать свою игру и не останавливаться», - приводит слова Афанасьева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Константин принял участие в 21 поединке Российской премьер-лиги. На счету нападающего девять забитых мячей и семь результативных передач.

После 21 матча «Динамо» находится на третьем месте в турнирной таблице.