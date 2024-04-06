Черчесов рассказал, чего ждёт от дерби «Динамо» - «Спартак»

Экс-наставник сборной России и «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о центральном матче 23-го тура Премьер-лиги «Динамо» - «Спартак».

«Жду яркого футбола. У «Динамо» ожидается полный стадион, при полных трибунах любая игра приобретает дополнительные краски. Мне кажется, что матч будет насыщенным на события», - передает «КП Спорт» слова Черчесова.

Московское дерби состоится на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 7 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по столичному времени. В преддверии этого матча «Динамо» занимает третье место в таблице, а «Спартак» - шестое.