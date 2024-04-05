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Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели рубрика

05 Апреля 2024 • 22:56 Комментировать

В главных слухах недели вы узнаете, когда Хосеп Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити», какой ультиматум Хави поставил «Барселоне», и что ждёт Килиана Мбаппе ближайшим летом. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити»

Для «Манчестер Сити» наступает ключевой отрезок сезона – впереди важные матчи Премьер-лиги и Лиги чемпионов. Игры идут друг за другом, и вряд ли у Хосепа Гвардиолы есть время для того, чтобы поразмышлять над своим будущим. Впрочем, слухи говорят о том, что специалист уже запланировал уход из клуба. Гвардиола якобы решил уходить из «Манчестер Сити» по завершению сезона 2024/2025, когда истечёт срок его действующего контракта. Дальше Хосеп планирует взять творческий отпуск.

Черчесов может возглавить «Локомотив»

«Локомотив» не может нащупать свою игру весной – в пяти прошедших матчах РПЛ и Кубка России команда дважды сыграла вничью и трижды проиграла. Михаил Галактионов после вылета из национального кубка был готов уйти в отставку, однако руководители клуба поддержали специалиста. Впрочем, если в обозримом будущем результаты не улучшатся, прощание с Галактионовым может стать реальным.

По слухам, в случае ухода Галактионова «Локомотив» может обратиться к Станиславу Черчесову. Известный российский специалист с прошлого лета находится без работы после увольнения из «Ференцвароша». Также кандидатом называют Марко Николича, уже работавшего с «железнодорожниками».

Хави поставил ультиматум «Барселоне»

В конце января Хави объявил о решении покинуть тренерское кресло в «Барселоне» по завершению сезона. Впрочем, искать нового рулевого для команды каталонцы пока не спешат – руководители клуба хотят убедить Хави остаться, причём не просто ещё на сезон. Идея заключается в том, чтобы доверить молодому специалисту обновлённый проект.

По слухам, Хави не против продолжить работу, но он поставил ультиматум – тренер хочет получить гарантии по поводу проекта клуба. Так, Хави желает увидеть список новых футболистов, на которых он может рассчитывать в условиях финансовых проблем «Барселоны». В списке должны быть те, кого действительно можно подписать. «Сине-гранатовые» постараются сохранить  Хави, поддержав его трансферами.

Если же Хави всё-таки уйдёт, то «Барселона» может переключиться на Рубена Аморима из «Спортинга». Правда, за португальца при таком раскладе придётся побороться, ведь он также находится на радаре «Ливерпуля». Мерсисайдцы уже начали переговоры с агентом молодого специалиста.

Неймар выбрал следующий клуб

Неймар недавно встретился с Дэвидом Бекхэмом, который сейчас является главным инвестором «Интер Майами». Фанаты сразу же начали обсуждать возможность воссоединения связки Месси – Луис Суарес – Неймар. В своё время это трио в «Барселоне» портило вечера многим соперникам. Однако, если верить слухам, Неймар в МЛС не поедет. На днях бразилец посетил матч родного «Сантоса» и зашёл в раздевалку команды. Там Неймар якобы объявил о том, что в 2025 году, после окончания действующего контракта с «Аль-Хилялем», он вернётся в «Сантос».

Мбаппе заключил секретный контракт

Мало кто сомневается, что летом мы увидим Килиана Мбаппе в футболке «Реала». Очевидно, звёздный форвард решил покинуть родную Францию и отправиться покорять Испанию. На неделе в прессу просочилась информация о том, что Мбаппе уже подписал контракт с «Реалом». Причём произошло это достаточно давно – в начале февраля. Трудовое соглашение начнёт действовать летом, оно рассчитано на пять сезонов. Пока что контракт держат в секрете – о нём объявят, когда наступит удобный момент.

Слухи собирал Александр Тихий.

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