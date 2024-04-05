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Магаль: «ЦСКА - одна из самых организованных команд РПЛ»

05 Апреля 2024 • 22:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
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07.04 14:00

Руслан Магаль, один из игроков воронежского «Факела» рассказал, в каком аспекте московский ЦСКА является одним из лучших клубов Российской премьер-лиги.

«ЦСКА, пожалуй, одна из самых организованных команд чемпионата, с четко выстроенной структурой игры. Нас, уверен, интересная игра ждёт. Но каждый матч для нас очень значим, настроены серьёзно», - говорит Магаль клубной пресс-службе.

Напомним, что ЦСКА будет принимать «Факел» уже в грядущем, 23 туре РПЛ. Первый очный матч между командами в сезоне Премьер-лиги завершился ничьей, состоялся он в ноябре прошлого года в Воронеже.

Кстати, 10 марта, почти месяц назад воронежцы отбирали очки в Москве у одного из местных клубов - «Спартака».

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