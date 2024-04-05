Гранат заявил, что «Спартак» не стоит списывать со счетов в борьбе за медали

Экс-игрок сборной России Владимир Гранат высказался о перспективах «Спартака» в борьбе за медали РПЛ.

«Выбыл ли «Спартак» в гонке за медали — рассудит футбольное поле. Если матча три сыграют удачно, то смогут изменить ситуацию», — приводит слова Граната ODDS.

По мнению эксперта, «Спартак» не стоит списывать со счетов, ведь впереди еще много туров.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги «Спартак» провел 21 матч и набрал 32 очка. Такое количество баллов позволяет «красно-белым» занимать лишь шестую позицию в турнирной таблице. Отставание команды Гильермо Абаскаля от идущего на третьем месте «Динамо» составляет шесть пунктов.