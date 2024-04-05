Лепёхин: Ахметов и Коваленко не соответствуют уровню «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Константин Лепёхин ответил на вопрос об игровом времени полузащитников Ильзата Ахметова и Александра Коваленко.

По мнению эксперта, футболисты не соответствуют высокому уровню «сине-бело-голубых».

«Зенит» обладает иностранцами очень высокого уровня, поэтому в основном наши футболисты проигрывают им конкуренцию», — приводит слова Лепёхина Legalbet.

После 21 сыгранного матча подопечные Сергея Семака находятся на вершине турнирной таблицы, имея на своем счету 41 зачетный балл.

7 апреля «Зенит» примет на своем поле «Балтику» в рамках 23-го тура РПЛ. Начало поединка состоится в 16:30 по мск.