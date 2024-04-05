Гаджиев: «Назначение Адиева в «Ахмат» - понятное решение»

Гаджи Гаджиев, знаменитый российский тренер и функционер не удивился тому, что в грозненский «Ахмат» на пост главного тренера прибыл Магомед Адиев. В пятницу специалист уже провёл первую тренировку на новом месте.

«Адиев - свой воспитанник, тренер, который уже работал в «Ахмате». С командой Казахстана у него был хороший результат, несмотря на последнее поражение. Его назначение логично, но я не рискну ответить, правильно ли было увольнять Ромащенко именно сейчас», - говорит Гаджиев для Metaratings.

«Ахмат» делит 12-14 места с «Уралом» и «Оренбургом» в рамках Премьер-лиги. У всех трёх команд по 20 баллов. Из Кубка России «Ахмат» вылетел в минувший четверг, проиграв минимально в Пути регионов «Оренбургу».