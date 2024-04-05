Заварзин назвал условие, при котором «Динамо» сможет бороться за чемпионство

Футбольный функционер Юрий Заварзин высказался о предстоящем столичном дерби между «Динамо» и «Спартаком».

Эксперт заявил, что будет болеть за красивый футбол, но все же хотел бы увидеть победу «бело-голубых» в предстоящей игре.

«Если «Динамо» сыграет со «Спартаком» хорошо, то оно может на что‑то претендовать в этом сезоне. Если же нет, то к чемпионству они психологически не готовы», — приводит слова Заварзина «Матч ТВ».

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» состоится в воскресенье, 7 апреля. Свисток арбитра о начале поединка должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.