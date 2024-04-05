В «Болонье» прокомментировали возможное подписание Тикнизяна

Информация об интересе «Болоньи» к защитнику «Локомотива» Наиру Тикнизяну является недостоверной. Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Джованни Сартори.

- Это неправда, - приводит слова Сартори «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что «Болонья» в скором времени может начать переговоры о подписании 24-летнего игрока «Локомотива». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщало, что в услугах армянского игрока заинтересован лично главный тренер «Болоньи» Тиаго Мотта, которому нравится игра Тикнизяна.

В текущем сезоне Тикнизян сыграл в 26 матчах, забил девять голов и сделал шесть результативных передач на партнёров.

В воскресенье «Локомотив» проведёт матч против «Ахмата» на выезде, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.