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Тарханов предположил, что мешает Чалову

05 Апреля 2024 • 21:22 Комментировать
ЦСКА Москва
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Факел
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07.04 14:00

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием о текущей ситуации форварда «армейцев» Фёдора Чалова.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист никак не может договориться с ЦСКА по новому контракту.

По мнению специалиста, ситуация с трудовым договором отвлекает Чалова от игры.

«Когда Чалов находится в своей лучшей форме, он один из сильнейших нападающих РПЛ», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, забил 11 голов и стал автором четырех ассистов.

Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Рыночная цена Чалова, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.

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