Тарханов предположил, что мешает Чалову

Экс-тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился комментарием о текущей ситуации форварда «армейцев» Фёдора Чалова.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист никак не может договориться с ЦСКА по новому контракту.
По мнению специалиста, ситуация с трудовым договором отвлекает Чалова от игры.
«Когда Чалов находится в своей лучшей форме, он один из сильнейших нападающих РПЛ», — приводит слова Тарханова портал «РБ Спорт».
В сезоне-2023/24 Чалов принял участие в 30 матчах с учетом всех турниров, забил 11 голов и стал автором четырех ассистов.
Действующий контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до конца 2024 года. Рыночная цена Чалова, по данным портала Transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.
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