Смолов: «Динамо» объективно до сих пор в гонке за чемпионство

Форвард «Динамо» Фёдор Смолов рассказал, что московский клуб по-прежнему имеет шансы на победу в чемпионате России.

- Матч с «Ростовом» нам, мягко говоря, не удался. Но, как я уже говорил, большие команды отличает умение среагировать на неудачный результат. Конкуренты, которые находятся выше нас, тоже потеряли очки, так что мы объективно до сих пор в гонке за чемпионство, - передаёт слова Смолова «Спорт-Экспресс».

«Бело-голубые» провели в текущем сезоне 21 матч, в которых одержали 10 побед, потерпели три поражения и восемь раз сыграли вничью. В активе «Динамо» 38 баллов, отставание от лидирующего «Зенита» составляет три очка.

7 апреля «Динамо» на своём поле примет московский «Спартак», стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.