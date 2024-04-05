Смолов: Я просил президента «Локомотива» отпустить меня в «Сельту»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов вспомнил своё выступление за испанскую «Сельту».

Напомним, футболист выступал за «Сельту» на правах аренды с января по июль 2020 года. На тот момент контракт Смолова принадлежал «Локомотиву».

«Мне жаль, что я не смог остаться в «Сельте» на более долгий срок. Но что-то изменить вряд ли было возможно», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Нападающий признался, что просил президента «Локомотива» отпустить его в Испанию, но по итогу трансфер так и не состоялся.

В составе «Сельты» российский форвард сыграл в 14 встречах и забил два мяча, поразив ворота «Реала» и «Барселоны».