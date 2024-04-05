Смородская дала совет Тикнизяну

Наир Тикнизян, один из ярчайших игроков Российской премьер-лиги в своём амплуа заинтересовал «Болонью». По крайней мере, именно об этом гласят последние слухи.

Ольга Смородская дала небольшой совет Наиру, а также сравнила его потенциальный случай переезда в Италию с примером Алексея Миранчука, полузащитника «Аталанты».

«У Алексея тяжело шла адаптация, он очень скромный и не знал языков. Сейчас у него всё пойдёт, поэтому Тикнизяну, если такой вариант и правда есть, надо быть открытым, учить языки», - рассуждает Смородская для Metaratings.

Ранее стало известно, почему в «Болонье» хотели бы видеть Наира. Кстати, этот итальянский клуб всерьёз может сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.