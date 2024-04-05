Орещук: «Работа в «Ахмате» - новый вызов для Адиева»

Роман Орещук, футбольный агент и функционер оценил приход на тренерский мостик «Ахмата» Магомеда Адиева. Случилось это после вылета грозненцев из Кубка России – чеченскую команду покинул Мирослав Ромащенко.

«Он хороший тренер, человек слова. В качестве тренера он всем все доказал, теперь в его карьере новый вызов. Я переживаю за «Ахмат». Мне хочется, чтобы команда осталась в РПЛ», - говорит Орещук в диалоге с «РБ Спорт».

Напомним, что Адиев пока что будет совмещать тренерские должности в сборной Казахстана. Отметим, что в недавнем отборочном цикле на Евро-2024 тренер был близок к прямому выходу с командой на чемпионат Европы.

Грозненский клуб делит 12-14 места Премьер-лиги, прямо сейчас у новой команды Адиева лишь 20 баллов таблицы.