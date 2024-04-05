Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» рассказал, есть ли у него претензии к Кики

05 Апреля 2024 • 20:49 Комментировать
Урал
...
Крылья Советов
1 2.70 X 3.45 2 2.70
Через 16 ч. 41 мин.

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации защитника команды Кики, который потерял место в стартовом составе.

По мнению функционера, у Кики могли возникнуть проблемы с адаптацией, но серьезных претензий к нему нет.

«У нас к Кики, по большому счету, нет претензий. Адаптируется к городу, к стране, к команде и будет играть. Нас он устраивает», — приводит слова Иванова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний португалец принял участие в 16 матчах во всех турнирах и стал автором одного ассиста.

После 21 тура «Урал» находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Кики ещё теги

Новости по матчу

04 Апреля
16:46
Ставка и прогноз на точный счёт матча Урал — Крылья Советов РПЛ — 6 апреля 2024
13:35
Ставка и прогноз на матч Урал — Крылья Советов чемпионата России — 6 апреля 2024
13:00
Игрок «Крыльев Советов» Орозко рассказал о своей главной мечте
12:10
Новичок «Крыльев Советов» Орозко: Каждый день учу русский язык
12:03
Орозко назвал игроков, которые его впечатлили в «Крыльях Советов»
11:23
Агент Помазуна: «Хочется, чтобы Илья выигрывал титулы, а не рассказывал своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место»
09:16
Игрок «Крыльев Советов» Ороско: «Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько»
03 Апреля
22:53
Бесплатная ставка и прогноз на матч Урал – Крылья Советов чемпионата России – 6 апреля 2024
11:11
Эмерсон: «Не сомневаюсь, что «Урал» останется в РПЛ»
31 Марта
12:00
Агент Рахмановича: «Мы общаемся с клубами, но пока всё слишком далеко от конкретики»
11:21
Каштанов: «Почему Ганчаренко должен нас мотивировать? Мы получаем зарплату»
10:52
Фидлер: «Какой бы ни был «Спартак», он всегда остаётся «Спартаком»
09:59
Помазун отреагировал на слухи об интересе со стороны «Спартака»
09:43
Стало известно, когда игрок «Крыльев Советов» Гарре вернётся в строй
00:31
Тарханов: «По итогам сезона «Крылья Советов» будут около пятёрки»
30 Марта
23:15
Тренер «Урала»: Ганчаренко: «Никто не хочет попадать в такой замес, как стыки»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду написал три слова после победы 8:0 Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Бавария» решила, кто заменит Тухеля «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Хави выдвинул требование «Барселоне» Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.04.24 в 14:00
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.35 2.47
Видео
06.04.24 в 16:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.70 3.35 1.96
Видео
06.04.24 в 20:00
Ростов Ростов
Сочи Сочи
1.90 3.70 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
21:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Динамо» объективно до сих пор в гонке за чемпионство
21:11 · Россия. Премьер-лига
Смолов: Я просил президента «Локомотива» отпустить меня в «Сельту»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Тикнизяну
21:03 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Работа в «Ахмате» - новый вызов для Адиева»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал, есть ли у него претензии к Кики
20:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом
20:40 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Пожелаю «Динамо», чтобы чемпионами стали в этом сезоне»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Мележиков не стал оценивать работу руководителей «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - «Спартак»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Спартак» — самый сильный раздражитель для «Динамо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Радимов не исключает, что «Краснодар» станет чемпионом
19:48 · Кубок России
Шалимов — о Педро: «Есть задатки, но всё покажет стабильность»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «При Капелло нас закрывали в отеле»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Не верьте футболистам, когда они говорят, что конкуренция – это хорошо
Все новости
Рекомендуем