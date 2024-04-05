Президент «Урала» рассказал, есть ли у него претензии к Кики

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации защитника команды Кики, который потерял место в стартовом составе.

По мнению функционера, у Кики могли возникнуть проблемы с адаптацией, но серьезных претензий к нему нет.

«У нас к Кики, по большому счету, нет претензий. Адаптируется к городу, к стране, к команде и будет играть. Нас он устраивает», — приводит слова Иванова портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 29-летний португалец принял участие в 16 матчах во всех турнирах и стал автором одного ассиста.

После 21 тура «Урал» находится на 13-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 20 набранных очков.