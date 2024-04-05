Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос о возможном возвращении защитника в петербургский клуб ближайшим летом.

Напомним, 20-летний футболист зимой был арендован бразильским «Интернасьоналом» до 31 декабря 2024 года. В составе нового клуба Ренан провёл 13 матчей и сделал один голевой пас. В СМИ была информация, что Ренан может уйти в аренду в другую команду.

- Возможно ли досрочное возвращение Ренана в «Зенит» летом? Все может случиться, - приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

Ренан стал игроком петербургской команды зимой 2023 года. Трансферная стоимость Ренана оценивается в девять миллионов евро, контракт футболиста с «Зенитом» действует до 2028 года.