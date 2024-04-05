Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом

05 Апреля 2024 • 20:42 Комментировать
Зенит
...
Балтика
1 1.30 X 5.50 2 10.50
07.04 16:30

Агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы игрока «Зенита» Роберта Ренана, ответил на вопрос о возможном возвращении защитника в петербургский клуб ближайшим летом.

Напомним, 20-летний футболист зимой был арендован бразильским «Интернасьоналом» до 31 декабря 2024 года. В составе нового клуба Ренан провёл 13 матчей и сделал один голевой пас. В СМИ была информация, что Ренан может уйти в аренду в другую команду.

- Возможно ли досрочное возвращение Ренана в «Зенит» летом? Все может случиться, - приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

Ренан стал игроком петербургской команды зимой 2023 года. Трансферная стоимость Ренана оценивается в девять миллионов евро, контракт футболиста с «Зенитом» действует до 2028 года.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Луис Фернандо Гарсия Роберт Ренан ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Апреля
20:42
Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом
19:10
Прогноз на точный счёт матча Зенит — Балтика РПЛ — 7 апреля 2024
17:47
Капленко: «Мы сделаем всё, чтобы «Балтика» осталась в РПЛ»
17:20
Балахнин назвал причины постоянных изменений на первых строчках таблицы РПЛ
16:55
Бывший тренер «Динамо» перед дерби назвал проблемы «Спартака»
15:06
Орлов считает, что «Зенит» должен отпустить Вендела 2
13:45
Ставка и прогноз на матч Зенит — Балтика чемпионата России — 7 апреля 2024
12:10
Семак — о Коваленко: «Мы видим его прогресс» 2
11:40
Семак высказался о полузащитнике «Балтики» Козлове
11:28
Фернандес не сыграет против «Балтики», участие Мостового в игре под вопросом
11:21
Семак не знает, выйдет ли Педро в стартовом составе в матче против «Балтика»
11:16
Нино — о Педро: «Его ждёт большое будущее»
11:09
Нино: «Я счастлив быть в «Зените»
04 Апреля
22:44
Надёжная ставка и прогноз на матч Зенит – Балтика чемпионата России – 7 апреля 2024
21:54
Агент Барбоза высказался об игре Клаудиньо в текущем сезоне
16:45
Николаев: «По потенциалу Педро намного сильнее, чем Малком»
15:18
Мостовой считает, что пока рано сравнивать Педро с Малкомом
14:57
Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет сохраняться до самого конца»
11:49
Лепёхин: «Зенит» заслуженно обыграл «Спартак»
10:45
Игрок «Балтики» Капленко: «Мы должны были обыгрывать ЦСКА»
09:37
Радимов оценил трансферную политику «Зенита»
03 Апреля
17:22
Агент: «Я не согласен с тем, что Клаудиньо проводит свой худший сезон в России»
16:53
Стало известно, вернётся ли Чистяков в «Зенит»
16:51
Агент вратаря «Балтики» Коновалова рассказал о перспективах футболиста в калининградском клубе
14:01
Непомнящий: «Зенит» увереннее других себя чувствует в чемпионской гонке»
13:45
Барановский: «Круговой — достаточно простой пацан, без заскоков»
02 Апреля
16:30
Кади: «Зенит» — самый любимый клуб россиян» 1
14:25
Малафеев — об Адамове: «Вряд ли одна ошибка — повод для резких решений»
10:00
Спивак не думает, что матч с «Краснодаром» будет для «Зенита» самым сложным в сезоне
09:55
Спивак: «Не будет никакой нервотрепки, чемпионом России станет «Зенит»
01 Апреля
16:57
Песьяков: «Через пару лет «Зенит» может стать народной командой, забрав этот статус у «Спартака» 6
14:18
Изидор рассказал, почему «Зенит» не смог обыграть «Спартак» в матче РПЛ
31 Марта
14:30
Гаджиев: «Зенит» играет с большой отдачей, но не с холодной головой»
23 Марта
23:21
«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» в помощь семьям погибших в «Крокусе» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ БАЛТИКА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду написал три слова после победы 8:0 Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» «Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» Хаби Алонсо отреагировал на поражение «Баварии» против «Боруссии» Дортмунд «Бавария» решила, кто заменит Тухеля «Барселона» хочет перехватить трансферную цель «Реала» В «Манчестер Юнайтед» приняли важное решение по тен Хагу Хави выдвинул требование «Барселоне» Роналду повторил достижение 13-летней давности
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Хави выдвинул требование «Барселоне»
Спортивные новости
«Автомобилист» победил «Металлург» и сравнял счёт в серии Станислав Поздняков – о российских теннисистах на ОИ в нейтральном статусе: «Команда иноагентов» Андрей Шестаков: «Можно найти что-то общее между профессией комментатора и музыканта» Андрей Шестаков рассказал, чего не хватило СКА в серии с «Автомобилистом» Андрей Шестаков: «Я расстроился из-за вылета СКА из плей-офф КХЛ» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
06.04.24 в 14:00
Урал Урал
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.35 2.47
Видео
06.04.24 в 16:30
Пари НН Пари НН
Краснодар Краснодар
3.70 3.35 1.96
Видео
06.04.24 в 20:00
Ростов Ростов
Сочи Сочи
1.90 3.70 3.50
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Апреля
21:12 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Динамо» объективно до сих пор в гонке за чемпионство
21:11 · Россия. Премьер-лига
Смолов: Я просил президента «Локомотива» отпустить меня в «Сельту»
21:09 · Россия. Премьер-лига
Смородская дала совет Тикнизяну
21:03 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Работа в «Ахмате» - новый вызов для Адиева»
20:49 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» рассказал, есть ли у него претензии к Кики
20:42 · Россия. Премьер-лига
Агент Ренана высказался о возможном возвращении игрока в «Зенит» летом
20:40 · Россия. Премьер-лига
Захарян: «Пожелаю «Динамо», чтобы чемпионами стали в этом сезоне»
20:33 · Россия. Премьер-лига
Мележиков не стал оценивать работу руководителей «Спартака»
20:27 · Россия. Премьер-лига
Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - «Спартак»
20:17 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «Спартак» — самый сильный раздражитель для «Динамо»
20:07 · Россия. Премьер-лига
Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Радимов не исключает, что «Краснодар» станет чемпионом
19:48 · Кубок России
Шалимов — о Педро: «Есть задатки, но всё покажет стабильность»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Смолов: «При Капелло нас закрывали в отеле»
19:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов: Не верьте футболистам, когда они говорят, что конкуренция – это хорошо
Все новости
Рекомендуем