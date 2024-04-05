Захарян: «Пожелаю «Динамо», чтобы чемпионами стали в этом сезоне»

Бывший полузащитник «Динамо» Арсен Захарян, ныне выступающий за «Реал Сосьедад», рассказал о своём пожелании «бело-голубым».

«Пожелаю, чтобы чемпионами стали в этом сезоне, все шансы есть. Я им этого желаю», — сказал Захарян на YouTube-канале столичного клуба.

Напомним, 20-летний футболист перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом прошлого года.

В составе «бело-голубых» Захарян принял участие в 89 матчах во всех турнирах, забил 19 мячей и записал на свой счет 25 результативных передач.

В текущем сезоне «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков после 21 сыгранного матча.