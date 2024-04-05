Мележиков не стал оценивать работу руководителей «Спартака»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков не стал оценивать работу новых руководителей «Спартака».

Напомним, Мележиков работал гендиректором московского клуба с июня 2021 года до лета 2023 года. Сейчас он находится на должности исполнительного директора РПЛ.

- Не буду оценивать клубную работу. «Спартака», в том числе, - цитирует Мележикова «РБ Спорт».

«Спартак» под руководством испанского тренера Гильермо Абаскаля в текущем сезоне имеет в своём активе 32 очка и находится на шестой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет девять баллов. В воскресенье «красно-белые» в гостях проведут встречу с «Динамо», начало запланировано на 19:30 по московскому времени.