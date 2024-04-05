Пименов назвал фаворита дерби «Динамо» - «Спартак»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов высказался о предстоящем дерби между «Динамо» и «Спартаком».

«Динамо» – фаворит, в атаке они играют очень здорово, а «Спартак» пропускает много мячей», — цитирует Пименова Metaratings.

По мнению эксперта, «Динамо» будет играть в атакующий футбол, чтобы компенсировать свои проблемы в обороне.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» пройдет 7 апреля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 19:30 по мск.

Напомним, в матче первого круга команда Гильермо Абаскаля с минимальным счетом обыграла на своем поле «бело-голубых» - 1:0.