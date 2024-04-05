Смолов: «Спартак» — самый сильный раздражитель для «Динамо»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о предстоящем столичном дерби со «Спартаком».

Футболист заявил, что «Спартак» является сильным соперником, а дерби является отдельным матчем, в котором текущая форма команд не играет особой роли.

«Честно вам скажу, сильнее раздражителя для «Динамо» чем «Спартак» нет. Не буду этого скрывать. Поэтому ждем матча», — приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 34-летний нападающий принял участие в 26 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет четыре ассиста.

Встреча 23-го тура Российской премьер-лиги между «Динамо» и «Спартаком» состоится 7 апреля. Начало матча должно состояться в 19:30 по мск.