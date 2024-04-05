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Адиев провёл первую тренировку в «Ахмате»

05 Апреля 2024 • 20:07 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
1 2.50 X 3.65 2 2.65
07.04 16:30

Менее суток прошло с момента как грозненский «Ахмат» официально объявил об увольнении Мирослава Ромащенко. На следующий день клуб из столицы Чечни возглавил Магомед Адиев, по совместительству главный тренер национальной сборной Казахстана.

Как сообщает пресс-служба грозненцев, уже в подходящую к концу пятницу Адиев провёл свою первую тренировку у руля «Ахмата». Тренировочное занятие прошло на резервном поле «Ахмат Арены». Футболисты, игравшие накануне в кубковой встрече, работали в режиме восстановления.

Напомним, что свой первый матч Адиев как главный тренер «Ахмата» проведёт уже в это воскресенье, 7 апреля. Соперником будет находящийся на спаде московский «Локомотив».

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Евро-Футбол.Ру,
Магомед Адиев Ахмат

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