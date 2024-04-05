Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян может продолжить карьеру в «Болонье».

Ранее появилась информация, что итальянцы заинтересованы в подписании 24-летнего футболиста.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», главному тренеру «Болоньи» Тиаго Мотте нравится игра Наира Тикнизяна, однако команда рассматривает и другие варианты усиления, а окончательное решение будет приниматься в зависимости от возможной квалификации в Лигу чемпионов.

Стоит сказать, что клуб действительно активно ищет левого защитника, так как «Болонья» не планирует активировать опцию выкупа контракта Виктора Кристансена, который перебрался из «Лестера» на правах аренды.

По данным портала Transfermarkt, стоимость Тикнизяна составляет семь миллионов евро.