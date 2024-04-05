Радимов не исключает, что «Краснодар» станет чемпионом

По мнению бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова, «Краснодар» еще может стать чемпионом в текущем сезоне.

При этом Радимов отметил, что «быки» могут не попасть даже в тройку.

- При Ивича они бы точно не стали чемпионами. Не было агрессии. При Мусаева «Краснодар» может стать чемпионом, но может вообще не попасть в тройку. Вот увидите сами. Мусаев ставит более агрессивный футбол, дальше будет виден результат, - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, «Краснодар» объявил об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича 13 марта. Под его руководством клуб долгое время лидировал в РПЛ, однако после зимней паузы провёл ряд неудачных матчей и потерял лидерство. Вместо Ивича команду возглавил Мурад Мусаев.

В субботу, 6 апреля «быки» на выезде сыграют против «Пари НН», начало встречи запланировано на 16:30 по мск.