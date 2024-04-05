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Радимов не исключает, что «Краснодар» станет чемпионом

05 Апреля 2024 • 19:48 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
1 3.85 X 3.45 2 2.05
Через 19 ч. 20 мин.

По мнению бывшего игрока «Зенита» Владислава Радимова, «Краснодар» еще может стать чемпионом в текущем сезоне.

При этом Радимов отметил, что «быки» могут не попасть даже в тройку.

- При Ивича они бы точно не стали чемпионами. Не было агрессии. При Мусаева «Краснодар» может стать чемпионом, но может вообще не попасть в тройку. Вот увидите сами. Мусаев ставит более агрессивный футбол, дальше будет виден результат, - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч премьер».

Напомним, «Краснодар» объявил об увольнении сербского специалиста Владимира Ивича 13 марта. Под его руководством клуб долгое время лидировал в РПЛ, однако после зимней паузы провёл ряд неудачных матчей и потерял лидерство. Вместо Ивича команду возглавил Мурад Мусаев.

В субботу, 6 апреля «быки» на выезде сыграют против «Пари НН», начало встречи запланировано на 16:30 по мск.


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Евро-Футбол.Ру,
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