Смолов: «При Капелло нас закрывали в отеле»

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов вспомнил Фабио Капелло. Этот известный тренер работал с российской национальной командой в 2012-2015 годах.

«Нас при нём закрывали в отеле, доступны были лишь наш этаж и этаж с формой. Нельзя сладкое, нельзя на мяч наступить, когда тренер видит. Была очень строгая дисциплина», - вспоминает Смолов в интервью «Матч ТВ».

Тем не менее, Смолов полагает, что такие жёсткие методики, касающиеся быта команды, имели место быть. Ведь за плечами Капелло – большой тренерский опыт.

«Человек тренировал «Реал», «Милан», много навыигрывал с ними. Если работает, значит, надо выполнять», - рассуждает Смолов.

Ранее Смолов рассказал о том, что практически ничего в плане улучшений своей игры не перенял от работы с Гусом Хиддинком. Тем не менее, форвард назвал иное качество знаменитого тренера.